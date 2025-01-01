Opwijk organiseert gratis juridische bijstand

Vanaf 21 oktober kunnen Opwijkenaren in het gemeentehuis terecht voor gratis juridische eerstelijnsbijstand. Een team vrijwillige advocaten houdt dan maandelijks een zitdag om wie dat nodig heeft advies te geven. Ook voorziet de gemeente in een tweedelijnsbijstand voor wie de kosten van een advocaat niet kan dragen.

Initiatiefnemer en schepen van onder andere Kernversterking Wouter Van Driessche zegt dat de gemeente zo het recht bij de inwoners wil brengen. "De zitdagen in het gemeentehuis houden de drempel laag", zegt Van Driessche. "Omdat daar ook de andere gemeentediensten zitten, val je als bezoeker niet op."