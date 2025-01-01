Gemeentehuis Opwijk

Opwijk organiseert gratis juridische bijstand

Opwijkenaars kunnen maandelijks terecht in het gemeentehuis voor gratis juridische bijstand. Het gemeentebestuur wil op die manier het recht dichter bij de inwoners brengen.

Vanaf 21 oktober kunnen Opwijkenaren in het gemeentehuis terecht voor gratis juridische eerstelijnsbijstand. Een team vrijwillige advocaten houdt dan maandelijks een zitdag om wie dat nodig heeft advies te geven. Ook voorziet de gemeente in een tweedelijnsbijstand voor wie de kosten van een advocaat niet kan dragen.

Initiatiefnemer en schepen van onder andere Kernversterking Wouter Van Driessche zegt dat de gemeente zo het recht bij de inwoners wil brengen. "De zitdagen in het gemeentehuis houden de drempel laag", zegt Van Driessche. "Omdat daar ook de andere gemeentediensten zitten, val je als bezoeker niet op."

Meest bekeken

Sport

Tempo Overijse verliest kraker tegen Eendracht Aalst-Lede

Mobiliteit
Justitie

ANPR-camera beboet mogelijk onterecht bestuurders in Steenokkerzeel: “Door fout bij update van software”

vrij 10 okt
Economie

België grijpt naast Europese financiering voor AI-fabriek in Zellik

zat 11 okt
Onderwijs

Vonkdag in Don Bosco Halle: "Een minder groot tekort"

Samenleving

Tweede voedselverdeelpunt tWinkeltje: "Nog meer gezinnen ondersteunen"

zat 11 okt

Meer nieuws uit de regio

Justitie

Politiezone AMOW versterkt zichzelf met 22 mensen: "Extra focus op technologie"

din 7 okt
Ilan Van Wilder warm onthaald op luchthaven
Sport

Ilan Van Wilder warm onthaald op luchthaven: “Brons op een WK tijdrijden, dat is ongezien”

woe 1 okt
Remco Evenepoel
Sport

Twee Belgen op het podium: Evenepoel opnieuw wereldkampioen tijdrijden, Van Wilder knap derde

zon 21 sep
Dirk met zijn koningin
Cultuur
Vlaams-Brabant

Dirk uit Mazenzele gekroond tot Koning der Koningen van Brabant: "Een grote eer"

zon 14 sep
Vanaf vannacht steken Merchtem, Opwijk en Londerzeel de straatverlichting opnieuw aan
Samenleving

Vanaf vannacht steken Merchtem, Opwijk en Londerzeel de straatverlichting opnieuw aan: “Niet meer doven, maar dimmen”

woe 10 sep