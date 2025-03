Govok Gooik trekt zich terug uit nationale reeksen: “Geen keuze van het hart”

Sinds jaar en dag is Govok Gooik een kweekvijver van volleybaltalent. Maar sportief loopt het dit seizoen heel wat minder. Het werd de club intussen ook duidelijk dat meerdere speelsters na dit seizoen stoppen of Govok verlaten. “Het bestuur heeft dan ook de moeilijke, maar noodzakelijke beslissing genomen om volgend seizoen niet meer in te schrijven voor de nationale competitie”, klinkt het bij Govok. “Dit is geen keuze van het hart, maar een strategische beslissing voor de toekomst van de club. We hebben alle mogelijke oplossingen onderzocht en alternatieven afgewogen. Van extra rekrutering tot herstructurering binnen de club, maar geen enkele optie bood een duurzame en toekomstgerichte oplossing.”

Govok zegt dat het moet investeren in de fundamenten van de club. “We blijven ons inzetten op de opleiding van eigen jeugd en de verdere uitbouw van onze provinciale teams. Groei vanuit onze eigen basis is altijd onze kernwaarde geweest. We kiezen ervoor om talent kansen te geven binnen de provinciale reeksen, in plaats van een team samen te stellen met speelsters uit andere clubs”, aldus nog het clubbestuur.