‘Suikernonkels’ Jeroen en Ward hebben hype beet met hun Roodkapje: “Vleugje nostalgie in de frituur”

De geestelijke vaders van het Roodkapje zijn Jeroen De Vroede en Ward Nechelput, twee Pajottegemse ondernemers, zochten voor hun podcast 'Suikernonkels' een gat in de markt, en lijken dat nu te hebben gevonden. “Balletjes met kriekjes, bekend in Vlaams-Brabant en ver daarbuiten hebben we geïntroduceerd in de frituur”, zeggen Jeroen en Ward. “We zijn heel kleinschalig begonnen in één of twee bevriende frituren en dat is dan heel mooi uitgebreid. Toen ineens kwam de hype. Blijkbaar zat ons gevoel juist: een vleugje nostalgie in de frituur verkoopt.”

In geen tijd groeit het Roodkapje - een boulet met kriekensaus en droge uit - uit tot een hype. “Plotsklaps ging onze combinatie viraal en begon iedereen ons aan te spreken. We kregen de vraag of we het kunnen kopen en wie het verdeelt”, klinkt het. “We hebben de productie op korte tijd drastisch moeten opdrijven op korte tijd. Op dit moment zijn we overal in Vlaanderen aan het leveren.”

Ook in frituur De Vijfhoek in Vlezenbeek kan je het Roodkapje krijgen. “Eerst dacht ik: o jee, ze zijn weer met iets daar”, zegt frituureigenaar Inge Peeters. “Maar uiteindelijk is het wel een heel leuk concept en slaat het ook wel aan bij mensen. Ze zijn er benieuwd naar en willen het allemaal wel eens proeven. Na de grote hype die erachter zit voor het moment, denk ik wel dat het een blijvertje wordt.”

Intussen denken Jeroen en Ward ook al aan opvolger en ook daarvoor laten ze zich inspireren door sprookjes. “Sinds twee weken is ook het Sneeuwwitje geboren. Dat is een viandel met een gespleten persoonlijkheid. We doen er kriekepot op, een lading kriekjes, mayonaise en dan verse ui”, aldus de twee Pajotse ondernemers.