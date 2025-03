Klaartje is alleenstaande moeder: “Ik heb er bewust zelf voor gekozen”

Klaartje is al zes jaar mama van Cis. Al die tijd zonder partner, maar dat heeft hen allebei nooit belemmerd. “Ik wist al heel snel dat ik kinderen wou”, zegt Klaartje. “Ik was vrij jong toen mijn biologische klok begon te tikken. De bal is vrij snel aan het rollen toen ik via mijn huisarts en gynaecoloog een afspraak maakte bij een privépraktijk in Dilbeek. Op drie maanden tijd was ik van de wens om moeder te worden ook effectief zwanger. De rest is geschiedenis.”

Klaartje is dan wel een bewust alleenstaande moeder, ze is niet bewust alleen. “Een partner kan er altijd bijkomen, het zou een mooie aanvulling zijn op ons gezinnetje. Maar noodzakelijk vind ik het niet, we hebben veel mensen die ons een warm hart toedragen en ons helpen als ik opvang nodig heb voor Cis. Opvallend ook, door alleenstaande mama te worden zijn er ook mensen opgestaan. Ze bieden spontaan hun hulp aan. We zijn hen daar dankbaar voor.”