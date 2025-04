'Het Verhaal van België', een tocht naar 100 vergeten en verborgen plekken

De Muntschouwburg, het stadhuis, het Berlaymontgebouw en het koninklijk paleis in Brussel...dat zijn van die plekken waar vaderlandse geschiedenis is geschreven. Maar in 'Het verhaal van België' beperkt auteur Jos Vandervelden zich niet tot de klassiekers. Zo gaat Jos onder meer langs in het Flageygebouw in Brussel. In 1955 in volle schoolstrijd laat de socialistische minister van Binnenlandse zaken Piet Vermeylen vanuit het toenmalige omroepgebouw fake-nieuws verspreiden over een verboden katholieke massamanifestatie tegen de onderwijspolitiek van de regering. “De regering heeft toen letterlijk ingegrepen in het Flageygebouw bij het NIR, de omroeporganisatie, in het radionieuws van één uur. Ze hebben de teksten gewoon laten aanpassen om te zeggen dat er helemaal geen mars op Brussel was, dat er bijna niemand was, het was zogezegd een grote flop. Het ging eigenlijk om regelrechte censuur”, zegt Vandervelden.

Op zijn reis in de tijd belandt hij ook op de Kesterheide in Gooik. Hier vinden in de jaren ’20 en 30‘ van de vorige eeuw Vlaams Nationale landdagen plaats. Dat zijn kermisachtige bijeenkomsten met als hoofdbrok redevoeringen van Vlaams-Nationale tenoren. De landdag van 1935 is de eerste officiële van het Vlaamsch Nationaal Verbond dat twee jaar eerder werd opgericht. “Die landdag van 1935 was echt het kantelmoment en dat moest het ook worden”, klinkt het bij Jos. “Staf De Clercq was de leider van het VNV. Hij had Raymond Tollenaere als propagandaleider ingehuurd en samen hebben ze hier een radicaal georganiseerd evenement georgansieerd. Van dan af was het uit met de pret. Dit moest een evenement worden gemodelleerd op wat in Duitsland met veel succes gebeurde.”

'Het verhaal van België’ van Jos Vandervelden met foto’s van Alexander Dumarey verscheen bij uitgeverij Pelckmans.