Sint-Genesius-Rode weigert verkavelingen op Novarode-site: “Plannen gaan verder dan werd toegestaan”

Jarenlang was de Novarode-site een verloederde plek. Vijftien jaar geleden stroopte een projectontwikkelaar de mouwen op en pootte er 100 appartementen neer. Destijds lagen de plannen voor 200 extra woningen klaar, maar de vergunning daarvoor is intussen vervallen. Daarom waagde de projectontwikkelaar een nieuwe poging, maar de plannen stuiten op een njet van de gemeente Sint-Genesius-Rode. “De aanvraag van de projectontwikkelaar ging verder dan hetgeen in dit oude plan werd toegestaan. In de aanvraag zou er nog meer ruimte in beslag worden genomen en in bijkomende verharding worden voorzien. Dat is onaanvaardbaar voor de gemeente”, zegt burgemeester Pierre Rolin.

Eerder dan het project te vergroten, zijn er volgens de gemeente veel redenen om de oorspronkelijke plannen te downsizen. “De gemeente is in de voorbije 16 jaar veranderd, ook de inzichten rond ruimtelijke ordening zijn niet meer dezelfde”, zegt schepen van Stedenbouw Nicolas Kuczynski. “Zeer belangrijk zijn de risico’s op wateroverlast. De schaal van het project en de bijkomende verharding dreigen de buffercapaciteit van de volledige site te hypothekeren. Sint-Genesius-Rode kent een historiek aan overstromingsincidenten, door de klimaatopwarming zijn de risico’s op intense neerslagpieken nog toegenomen.”

De gemeente vreest ook mobiliteitsproblemen en nodigt de projectontwikkelaar uit tot overleg. “We roepen op om een plan te maken dat aanvaardbaar is voor de gemeente. De mogelijkheid bestaat ook dat de ontwikkelaar tegen de weigering in beroep gaat bij de provincie. De gemeente blijft in elk geval bij haar standpunt. Sint-Genesius-Rode moet een groene, residentiële gemeente blijven. De veiligheid van onze inwoners blijft het belangrijkste. Hierop zullen we niet toegeven,” zo besluiten Rolin en Kuczynski.