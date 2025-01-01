Nog niet zeker of boerenboot hersteld wordt: “Veel zal afhangen van omvang schade”

Het is nog niet zeker of de boerenboot van bio-landbouwer Tijs Boelens uit Gooik hersteld wordt. Veel zal afhangen van de omvang van de schade en de kosten die dat met zich meebrengt. Dat zegt kunstenaarscollectief Gluon, dat de eigenaar is van de boot.

Vorige week vatte de boerenboot vuur aan de Akenkaai in Brussel. De brandweer de brand gelukkig snel onder controle krijgen. Uit onderzoek blijkt het om een occasionele brand te gaan, wellicht door een slecht contact van een lampje. Bio-boer Tijs Boelens gebruikte de boot om via het kanaal Brussel-Charleroi groenten vanuit het Pajottenland naar de hoofdstad te brengen. Met de boot wil Boelens de vroegere boerentram, die mensen en landbouwproducten uit het Pajottenland naar Brussel bracht, vervangen.

De boot is het werk van kunstenaarscollectief Gluon. Zij meten nog de schade op aan de boot. Afhankelijk van hoe groot die is en welke kosten ermee gepaard gaan, zal de boot hersteld worden of niet.

