Rock Berrevoesj wil centrum Liedekerke opnieuw leven inblazen

Liedekerke is met Rock Berrevoesj een festival rijker. Het idee komt van cafébaas Jan Maes, die graag een gratis rockfestival wilde in Liedekerke. “Het is misschien al acht of tien jaar geleden dat er hier eens iets gebeurde rond de kerk”, zegt organisator Jan Maes. “Vroeger waren hier de Warandefeesten, nu zijn er de Parkconcerten. Maar dat is op een vrijdag en toch een iets ander concept. Wij willen opnieuw wat meer voor de jeugd aanbieden en de rockmuziek opnieuw bovenhalen.”

Geen enkel ander café wou meedoen, dus organiseerde Jan alles allen. Hij organiseerde al optredens in zijn vorig café - Maes aan de Dender - en hielp het ter ziele gegane rockfestival de Plesj Rockt opzetten. Zo zet Jan de traditie van hardere rockfestivals in Liedekerke voort. “In alle eerlijkheid: dat is het beste wat er kan gebeuren. Je zit niet altijd direct op het grootste podium te spelen”, klinkt het bij de Boneshakers, één van de groepen die optreedt. “Het is belangrijk dat je overal speelt. Dat mensen onder elkaar iets organiseren gratis op straat, zo zou het overal moeten zijn.”