Reünieconcert kinderkoor JON naar aanleiding van 30 jaar GC De Warande

GC Warande viert 30ste verjaardag met expo's, ontmoetingen en bijzonder reünieconcert van jongerenkoor JONI

In Liedekerke wordt dit weekend 30 jaar GC Warande gevierd. Gisterenavond was er de plechtige opening met toneelsketches en een eerste glimp van de expo's die er opgesteld staan. Er was ook de bijzondere reünie van het voormalige jongerenkoor JONI. Vandaag staat in het teken van kunst, muziek en poëzie, met tentoonstellingen, live muziek en gedichten gebracht door lokale dichters.

30 jaar GC Warande, dat is een terugblik op decennia van ontmoeting, dialoog, samenwerking en verbinding tussen mensen. Ook een herinnering aan 30 jaar optredens, toneelopvoeringen, (kunst)tentoonstellingen, dansoptredens, verkiezingen, lezingen, muziekvoorstellingen, modeltekenen, blokspots, seniorenfeesten, carnavalbals en zo veel meer … Om de verjaardag passend te vieren, werkte het GC samen met verenigingen en vrijwilligers een feestprogramma uit.

Vandaag ben je vanaf 11 welkom om mee te tekenen met leerlingen van de Academie en hun expo te ontdekken. Je kan er ook de vleugelpiano uitproberen en het talent van lokale dichters ontdekken. Afwisselend met muzikale intermezzo's brengen zij hun werken voor het voetlicht. Doorlopend zijn er ook de de expo's over de geschiedenis van GC Warande, een foto-expo van Harry Sorgeloos en de overzichtstentoonstelling van Oculi.

Reünieoptreden jongerenkoor JONI

Het feestweekend begon gisterenavond met een bijzonder optreden. Meer dan 40 zangers en muzikanten stonden er op de planken. 't Waren de leden van het voormalige jongerenkoor JONI. De beginwortels van het koor bevinden zich eind de jaren ’60. Het koor werd toen opgericht door pater Albert Wassenberg, Marcel Van Droogenbroeck, Paul Bronselaer en Ben Van Lysebeth. In de jaren ‘70 barstte het koor al snel uit haar voegen. De kerk was vaak te klein als ze optraden. Ze waren ‘JOng en NIeuw’, mede door hun muziekkeuzes, met o.a. The Who en Pink Floyd. Vanaf de jaren ’80, toen GC Warande nog een polyvalente feestzaal was, trad het koor er al vaak op. In 1985 namen ze een eigen plaat ‘Een hand zoekt jou’ op en in de jaren ’90 een eigen cd.

Naar aanleiding van 30 jaar GC BoldWarande kwamen de voormalige koorleden samen voor een eenmalig reünieconcert. Onder leiding van Raf De Bruyn en het live orkest met Aster Van Avermaet, Filip Vercammen, Mon Jansegers, Widmer Vandroogenbroeck, Lieven De Coster, Frank Meert en Pierre Van den Broeck, was het een avond vol nostalgie.

Een sfeerverslag zie je in ons nieuws.

