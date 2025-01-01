Tentoonstelling zet verwezenlijkingen cultuurvereniging Oculi in de kijker

In Buurtcentrum d’Opperstraat in Liedekerke vindt vandaag en morgen een tentoonstelling plaats over de verwezenlijkingen van Oculi, de cultuurvereniging die tussen 1970 en 1980 een heleboel activiteiten organiseerde. Met onder meer concerten, toneelstukken en lezingen haalde het grote namen als Zjef Vanuytsel, Jan De Wilde, Liesbeth List en Urbanus naar Liedekerke.

De expo is nog tot en met morgen te bekijken in het Buurtcentrum in de Opperstraat, maar ook op 8 en 9 november in CC De Warande. Het cultuurcentrum viert dan z'n 30ste verjaardag.

Meest bekeken

Gezin van zes op straat na uitslaande keukenbrand: 13-jarige naar ziekenhuis met rookintoxicatie
Samenleving

Gezin van zes op straat na uitslaande keukenbrand: 13-jarige naar ziekenhuis met rookintoxicatie

Motard overlijdt na aanrijding op E40 in Ternat
Economie
Mobiliteit

Motard overlijdt na aanrijding op E40 in Ternat: bestuurder gevat na vluchtmisdrijf

zon 5 okt
Samenleving

Twee appartementen in Grimbergen onbewoonbaar na brand

Sport
Onderwijs

6.000 jongeren lopen door Halse binnenstad tijdens eerste Urban Run: “Samen leren, samen sporten”

Sport

Fenixx BeigHum verliest met 0-1 van Sint-Denijssport: "Onze minste wedstrijd van het seizoen"

Meer nieuws uit de regio

Nieuwe snookerclub in Liedekerke wil spelers van alle niveaus beter maken
Sport

Nieuwe snookerclub in Liedekerke wil spelers van alle niveaus beter maken

zon 5 okt
Jeugd
Samenleving

Liedekerkse leerlingen openen Kermis Deppestraut: "Een heel mooie samenwerking"

vrij 3 okt
Wijkagenten van Liedekerke moeten tijdelijk verhuizen
Samenleving
Politiek

Wijkagenten van Liedekerke moeten tijdelijk verhuizen: “Huidig commissariaat is te klein”

woe 1 okt
Jeugd
Sport

Sint-Antoniusschool in Liedekerke loopt voor Kom op tegen Kanker: "Vorige zomer een collega verloren"

woe 24 sep
Samenleving

Liedekerke geeft 'heksen' eerherstel met gedenksteen

maa 22 sep