Tentoonstelling zet verwezenlijkingen cultuurvereniging Oculi in de kijker
In Buurtcentrum d’Opperstraat in Liedekerke vindt vandaag en morgen een tentoonstelling plaats over de verwezenlijkingen van Oculi, de cultuurvereniging die tussen 1970 en 1980 een heleboel activiteiten organiseerde. Met onder meer concerten, toneelstukken en lezingen haalde het grote namen als Zjef Vanuytsel, Jan De Wilde, Liesbeth List en Urbanus naar Liedekerke.
De expo is nog tot en met morgen te bekijken in het Buurtcentrum in de Opperstraat, maar ook op 8 en 9 november in CC De Warande. Het cultuurcentrum viert dan z'n 30ste verjaardag.