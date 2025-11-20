Liedekerke maakt de financiële rekening op: "In lijn met buurgemeenten"

De gemeente Liedekerke heeft een vergelijking gemaakt met naburige steden en gemeenten. De belastingen en tarieven in Liedekerke zijn in de schaal gelegd met die van Aalst, Affligem, Denderleeuw, Lennik, Ternat en Roosdaal. Dat levert nieuwe tarieven en reglementen op waarmee het gemeentebestuur hoopt de financiële toekomst van Liedekerke te versterken. “Met deze oefening wil de gemeente komen tot eerlijke en transparante tarieven, in lijn met de buurgemeenten", zegt schepen van Financiën Joris Poppe. "Het bestuur wil de financiële duurzaamheid versterken zodat dienstverlening en beleidsplannen ook in de toekomst kwaliteitsvol kunnen blijven. De nieuwe maatregelen helpen bovendien om het beleid beter te sturen." Alle nieuwe reglementen over belastingen, retributies en financiële steun werden op 20 november 2025 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Belastingen

"Grote belastingen, zoals de personenbelasting, onroerende voorheffing en milieubelasting blijven ongewijzigd", klinkt het bij het gemeentebestuur. "Zoals beloofd voor de verkiezingen en ondanks de moeilijke financiële situatie."

Wat wel stijgt is de contantbelasting voor kermisinstallaties. Er komt bovendien een nieuwe belasting, namelijk op zogenaamde hinderlijke handelszaken. De voorbeelden die gemeente zelf aanhaalt zijn shishabars, nachtwinkels, phone- en CDB-shops. Ondernemers die zo'n zaak in Liedekerke willen openen zouden 7.000 euro openingsbelasting moeten betalen en daarna 2.000 euro per jaar.

Daarnaast wil de gemeente ook leegstand aanpakken. "Hierover wordt in december gestemd", klinkt het. "Er komt een verhoging van de leegstandbelasting én een eenvoudiger, eerlijker reglement om leegstand te ontmoedigen."

Dienstverlening

Wat de dienstverlening betreft, heeft de gemeente onlangs de zwembadkosten onder de aandacht gebracht. "Het zwembaddossier is nog in onderzoek; tarieven voor niet-inwoners kunnen later sterk stijgen", klinkt het.

De prijs voor administratieve diensten zal volgens de gemeente licht stijgen door hogere productiekosten. Daarnaast zullen enkele milieusubsidies verdwijnen omdat ze "verouderd zijn, al gesubsidieerd via de Vlaamse Overheid of weinig gebruik", klinkt het. "De vrijgekomen middelen gaan naar de bestrijding van de Aziatische hoornaar en mogelijks een nieuwe subsidie voor ontharding."

Opvallend, trouwen blijkt in Liedekerke duurder dan in buurgemeenten. "Op zaterdag betaal je nu 300 euro, maar in het vervolg verlagen we dat naar 200 euro", zegt Poppe. "We voeren ook een gratis moment in: op donderdag, tijdens de kantooruren."

Sociale diensten

Nieuw is dat gezinnen en groepsopvangplaatsen jaarlijks 20 euro per kind via de Diftarrekening krijgen om extra afvalkosten, zoals luiers te dekken. "De gemeente wil een warme en zorgzame gemeente zijn, met gerichte steun voor wie het echt nodig heeft, en maatregelen tegen misbruik", klinkt het. "Kinderarmoedebestrijding en toegankelijke, kwalitatieve kinderopvang worden de topprioriteit." Ook verhoogt de gemeente de inspanningen voor kinderarmoerdebestrijding van 100 naar 150 euro per kwartaal voor noodzakelijke verzorgingsproducten.