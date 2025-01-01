KLJ Merchtem trotse organisator van Landjuweel: “Meer dan tien jaar op moeten wachten”

KLJ Merchtem organiseert vandaag het Landjuweel, een grootschalig KLJ-evenement dat je gerust het Belgisch kampioenschap voor wimpelen en vendelen kan noemen. Er worden meer dan 3.000 jongeren, leiding, oud-leiding en toeschouwers verwacht.

Elke zomer treden KLJ’s met elkaar in competitie. Het summum van deze competitie is het Landjuweel. Dit vindt om de twee jaar plaats en tijdens die dag strijden KLJ’s over het hele land met elkaar in verschillende categorieën. Vandaag doen ze dat dus in Merchtem. De festiviteiten begonnen vrijdag al met een fuif, gisteren stond een gezellige barbecue op de agenda. In 2013 organiseerde KLJ Merchtem al een keer het Landjuweel.

“Meer dan 10 jaar hebben we erop moeten wachten, maar dit jaar is het opnieuw feest in onze gemeente. We zijn fier dat we dit mogen organiseren voor KLJ’s van over heel België. Maar minstens even belangrijk zijn jullie: de mensen uit Merchtem en omgeving”, klinkt het bij KLJ Merchtem. “Wimpelen, vendelen, touwtrekken, piramides bouwen en dansen: het is een hele dag vol beweging, plezier en traditie.”

