1.000 liter mazout lekt in Puttenbeek Opwijk

In Opwijk stelde de brandweer ernstige milieuverontreiniging vast. De centrale kreeg gisteren een melding van een mazoutlek ter hoogte van Mansteen. De stookolie kwam uit een mazouttank. Door het lek stroomde zo'n 1.000 liter mazout in de Puttenbeek. Na ingrepen van de brandweer moest de Civiele Bescherming ter plaatse komen om de impact op het milieu tot een minimum te beperken.

Mazout in de Puttenbeek in Opwijk

Na de melding van het lek plaatste de brandweer onmiddellijk op drie plaatsen stroomafwaarts absorberende slangen en dweilen, zowel in de Puttenbeek als verderop in de Stambeek richting Merchtem. In de loop van de dag werden de materialen door de brandweerlui gecontroleerd en vervangen. Maar in de late namiddag bleek de maatregel onvoldoende en werd in samenspraak met het gemeentebestuur besloten om de Civiele Bescherming in te schakelen. Die kwam ter plaatse met ander materiaal en kon op meerdere locaties de resterende mazout verwijderen. "Het lokaal bestuur van Opwijk heeft alles in het werk gesteld om de schade aan natuur, mens en dier tot een minimum te beperken," klinkt het in een persbericht. Wellicht moeten de eigenaars van de mazouttank de schade vergoeden.

