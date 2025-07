Minister Brouns trekt 81.000 euro uit om Belgisch Trekpaard te redden: “Icoon van Vlaamse werkkracht”

Er lopen almaar minder Belgische trekpaarden in de Vlaamse weilanden. In een poging om het ras in stand te houden, geeft Vlaams minister van Landbouw een werkingssubsidie aan de vzw Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard (VFBT). “Daarmee ondersteunen we veulenpremies, hengstenkeuringen, genetisch onderzoek én het stamboekbeheer”, legt Brouns uit. “Het Belgisch trekpaard belichaamt de bescheiden, noeste en hardwerkende Vlaming. Het is een levend stukje erfgoed dat we moeten blijven koesteren.”

Brouns kondigde de subsidies aan in aanwezigheid van Hilse De Groote. Zij trekt vijf maanden lang met haar trekpaard Elixir door ons land en wil eind augustus aankomen aan het Museum van het Belgisch Trekpaard in Vollezele, dat door haar grootvader Philippe van Dixhoorn werd opgericht. Met haar tocht viert ze het 25-jarig bestaan van het museum. “Elixir en ik hebben echt wel een intense band opgebouwd intussen. Op de tocht kom je vaak niet evidente situaties tegen, dus ik ben blij dat ik met haar op stap ben. Ze heeft zich tot nu toe overal vlotjes doorgewerkt, dus ik ben heel fier op Elixir”, zegt Hilse De Groote.

Op haar tocht vraagt Hilse eveneens aandacht voor het oeroude ras. Brouns springt nu mee in de bres. “Het Belgisch Trekpaard is veel meer dan nostalgie. Het speelt een waardevolle rol in onder meer natuurbeheer, biolandbouw en recreatie. De cultuur errond werd terecht erkend als Vlaams immaterieel cultureel erfgoed. Samen met de gepassioneerde fokkers zetten we onze schouders onder het behoud en de toekomst van dit icoon van Vlaamse werkkracht”, aldus Brouns.