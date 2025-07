Brandweer moet meermaals uitrukken voor weide- en bosbranden: “Tientallen interventies”

In Dilbeek moest de brandweer de voorbije dagen uitrukken om een weidebrand te blussen. Een groot stuk van de weide ging er in vlammen op. “Door de wind ging het vlammenfront snel verder maar onze ploegen kregen de brand onder controle”, zegt de Brandweerzone Vlaams-Brabant West. “Vaak konden we met behulp van drones de exacte locatie en impact van de brand bepalen.”

In Groot-Bijgaarden woedde begin vorige week een bermbrand op de E40. Ook daar strekte de vlammenzee zich door de wind al snel uit over een lengte van 200 meter. In Halle werd de brandweer dan weer meermaals opgeroepen voor een brand in een bos. Het kreeg bij de bluswerken hulp van een buurtbewoner die met een aangepaste quad water kon oppompen uit een nabijgelegen vijver.