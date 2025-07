Liedekerke neemt repressieve maatregelen na overlast in parkje Zamstplein

"Wij hebben het boekenruilkastje weggenomen, omdat daar drugs in werd verhandeld. We hebben ook een voetbalgoal weggenomen omdat die toch wel overlast voor de buurtbewoners zorgde en we hebben er ook voor gezorgd dat mensen hier niet meer kunnen 'hangen' of zitten op plaatsen waar het minder zichtbaar is," steekt burgemeester Berdien Van Den Abeele van wal. Al beseft ze dat het probleem van overlast zich nu mogelijk verplaatst. "Daar vrezen we inderdaad voor, maar we kunnen helaas alleen maar reactief zijn. We volgen de situatie in elk geval op en brengen alle overlast in kaart."

Intussen hoopt het gemeentebestuur dat buurtbewoners alvast een handje toesteken en sociale controle uitvoeren. Daarom is ook de haag rond het parkje een stuk verlaagd. "We gaan dit uiteraard evalueren en we hopen dat we op termijn van deze locatie opnieuw een plaats voor de buurt kunnen maken. Het zal in elk geval een permanente controle vergen."