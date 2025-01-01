Wellemeersen
© gemeente Denderleeuw

Werken in natuurgebied Wellemeersen: "moet de groene parel van de Denderstreek worden"

De Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap Natuur en Bos starten volgende week met werken in de Wellemeersen, een natuurlijk overstromingsgebied van 316 hectare op de grens van Oost-Vlaanderen met Liedekerke en Affligem. Het moerasgebied is er vandaag niet goed aan toe. Zo sterven door de drassigheid bomen af. De werken moeten de water- en natuurkwaliteit verbeteren en beginnen met het afgraven van een weide.

De Wellemeersen wordt grondig aangepakt, vertelt schepen van Natuur Jan De Nul uit Denderleeuw. "Delen in het moerasgebied zullen verlaagd en vernat worden. De grond die we verplaatsen blijft op het domein en zal gebruikt worden voor de aanvulling van de grote Gatesvijver. Die vijver is kunstmatig aangelegd, en wordt nu aangevuld. Zo kunnen de waad- en broedvogels in het natuurreservaat hun gang gaan."

Ook de sloten en grachten worden aangepakt en er komen nieuwe poelen. Dankzij regelbare stuwen zal het waterpeil na de werken aangepast kunnen worden en kan verhinderd worden dat rioolwater het natuurgebied binnenloopt. Zo krijgen fauna en flora meer kansen, klinkt het. "We hopen echt dat die de groene parel van de Denderregio wordt," aldus De Nul. In een tweede fase wordt geïnvesteerd in het recreatieve en educatieve deel van de Wellemeersen. Dan komen er wandelpaden en informatieborden.

In de lente van volgend jaar moeten de grootste werken afgerond zijn.

