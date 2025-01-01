Grote controleactie aan station Vilvoorde: "Grote publieke controleacties zijn en blijven nuttig en nodig"

Indrukwekkende cijfers

De cijfers zijn indrukwekkend. De lokale politie heeft 51 mensen gefouilleerd op aanwijzing van de drugshond. Op 18 van de gefouilleerde personen heeft de politie drugs aangetroffen. Eén geseind persoon is van zijn vrijheid beroofd en twee minderjarigen op bromfietsen zonder nummerplaat, noch rijbewijs zijn na een korte achtervolging geverbaliseerd voor de inbreuken. Voorts heeft de politie 37 processen-verbaal opgesteld voor verschillende inbreuken.

De Lijn, MIVB en Securail hebben 391 zwartrijders beboet. Daarnaast heeft Securail nog eens 12 pv's opgesteld voor diverse inbreuken, gaande van roken in het station tot fietsen of steppen in de tunnel.

Goede samenwerking

Het is al de vierde gezamenlijke actie van de politie en de vervoersmaatschappijen. "De cijfers van de gezamenlijke actie aan het station gisteren tonen aan dat zulke grote publieke controleacties nuttig en nodig zijn en blijven", zegt burgemeester Jo De Ro. "We zullen deze grote publieke controleacties blijven continueren in de toekomst, maar blijven daarnaast natuurlijk ook inzetten op de dagdagelijkse controles aan het station."

Behalve de grootschalige acties zegt de politiezone VIMA dat ze regelmatig patrouilleren en toezicht houden in de stationsbuurt. "Deze aanwezigheid is minder opvallend, maar daarom niet minder belangrijk: we zijn altijd in de buurt, ook als de bevolking ons niet ziet", klinkt het.

"Ik wil uitdrukkelijk alle diensten inclusief het Parket danken voor de goede samenwerking", zegt burgemeester De Ro. "Onze stationsbuurt ligt vele Vilvoordenaars en bezoekers nauw aan het hart. Het is het tweede drukste station van de provincie en elke pendelaar, reiziger, leerling en student die dagelijks het station gebruikt verdiend een veilige buurt. Daar zullen we met alle diensten aan blijven samenwerken."