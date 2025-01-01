Gezellige drukte op jaarmarkt in Merchtem

Renovatie start- en landingsbaan Brussels Airport op schema: “40 voetbalvelden aan asfalt vervangen”
Hoogdag in Merchtem, waar vandaag de traditionele jaarmarkt plaatsvindt. Er is een prijskamp voor trekpaarden en er is een uitgebreid programma met diverse activiteiten, waaronder een kermis en een avondmarkt.
Het is elk jaar op de koppen lopen tijdens de jaarmarkt in Merchtem. Dat is dit jaar niet anders. Er kwam heel wat volk om een glimp op te vangen van boerenpaarden en struise stieren. De jaarmarkt is het hoogtepunt van de kermis in Merchtem, die maar liefst tien dagen duurt en eindigt met de houten ballekesworp vanop het balkon van het gemeentehuis.