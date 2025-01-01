Gezellige drukte op jaarmarkt in Merchtem

Het is elk jaar op de koppen lopen tijdens de jaarmarkt in Merchtem. Dat is dit jaar niet anders. Er kwam heel wat volk om een glimp op te vangen van boerenpaarden en struise stieren. De jaarmarkt is het hoogtepunt van de kermis in Merchtem, die maar liefst tien dagen duurt en eindigt met de houten ballekesworp vanop het balkon van het gemeentehuis.