Gezellige drukte op jaarmarkt in Merchtem

Hoogdag in Merchtem, waar vandaag de traditionele jaarmarkt plaatsvindt. Er is een prijskamp voor trekpaarden en er is een uitgebreid programma met diverse activiteiten, waaronder een kermis en een avondmarkt.

Het is elk jaar op de koppen lopen tijdens de jaarmarkt in Merchtem. Dat is dit jaar niet anders. Er kwam heel wat volk om een glimp op te vangen van boerenpaarden en struise stieren. De jaarmarkt is het hoogtepunt van de kermis in Merchtem, die maar liefst tien dagen duurt en eindigt met de houten ballekesworp vanop het balkon van het gemeentehuis.

Meest bekeken

Mobiliteit

Renovatie start- en landingsbaan Brussels Airport op schema: “40 voetbalvelden aan asfalt vervangen”

maa 18 aug
Mobiliteit

Deel van Ninoofsesteenweg in Dilbeek wordt zone 50: "Voetgangers en fietsers beter beschermen"

Mobiliteit

Vervangen stootbanden op Ring rond Brussel zorgt voor ellenlange files: “Bijna twee uur aanschuiven”

Sport

Lucas Coenen doet slechte zaak in strijd om de wereldtitel in de MXGP

maa 18 aug
Mobiliteit

Lichtgewonde bij spectaculair verkeersongeval in Leerbeek

Meer nieuws uit de regio

Schorsing RUP zonevreemde bedrijven Merchtem
Politiek

Brouns schorst plannen waarmee Merchtem zonevreemde bedrijven wil regulariseren

din 12 aug
Sport

Merchtem voert extra maatregelen in voor het sportcomplex Dooren: “Als goede huisvader beheren”

vrij 8 aug
Samenleving

Laatste werken aan ‘ruggengraat van elektriciteitsnet’ van start: “Bevoorrading van elektriciteit verzekeren"

maa 4 aug
Economie

Merchtems bedrijf EventPay verovert de zomer: "Echt de max om alle Gentse Feestenpleinen te doen"

don 24 jul
Vrijwilligers bestrijden nietsontziende reuzenbalsemien
Groen
Samenleving

Vrijwilligers bestrijden nietsontziende reuzenbalsemien: “Plant verplettert alle inheemse soorten”

woe 23 jul