Departement Zorg plaatst woonzorgcentrum in Sint-Pieters-Leeuw onder verhoogd toezicht: “Tekort aan personeel”

Tijdens de inspectie stelde het Departement Zorg vast dat er een tekort was aan personeel, waaronder verpleegkundigen. Ook waren er problemen rond medicatie, de verzorging van wondes en de toegankelijkheid van de infrastructuur. Het is niet de eerste keer dat er problemen opduiken.

Het woonzorgcentrum moet nu binnen de 15 dagen een remediëringsplan insturen bij het Departement Zorg. In dat plan moet het woonzorgcentrum omschrijven welke acties ondernomen worden en binnen welke termijn dat zal gebeuren. Wordt er onvoldoende bijgestuurd, volgen er verdere stappen.