Departement Zorg plaatst woonzorgcentrum in Sint-Pieters-Leeuw onder verhoogd toezicht

Departement Zorg plaatst woonzorgcentrum in Sint-Pieters-Leeuw onder verhoogd toezicht: “Tekort aan personeel”

In Sint-Pieters-Leeuw is woonzorgcentrum Belfair in de Godfried Van Leuvenlaan onder verhoogd toezicht geplaatst nadat bij een inspectie van het Departement Zorg in juni problemen werden vastgesteld. Het woonzorgcentrum Belfair wordt uitgebaat door nv Emeis.

Tijdens de inspectie stelde het Departement Zorg vast dat er een tekort was aan personeel, waaronder verpleegkundigen. Ook waren er problemen rond medicatie, de verzorging van wondes en de toegankelijkheid van de infrastructuur. Het is niet de eerste keer dat er problemen opduiken.

Het woonzorgcentrum moet nu binnen de 15 dagen een remediëringsplan insturen bij het Departement Zorg. In dat plan moet het woonzorgcentrum omschrijven welke acties ondernomen worden en binnen welke termijn dat zal gebeuren. Wordt er onvoldoende bijgestuurd, volgen er verdere stappen.

Meest bekeken

Cultuur

Gezellige drukte op jaarmarkt in Merchtem

din 19 aug
Departement Zorg plaatst woonzorgcentrum in Sint-Pieters-Leeuw onder verhoogd toezicht
Samenleving

Departement Zorg plaatst woonzorgcentrum in Sint-Pieters-Leeuw onder verhoogd toezicht: “Tekort aan personeel”

Mobiliteit

Renovatie start- en landingsbaan Brussels Airport op schema: “40 voetbalvelden aan asfalt vervangen”

maa 18 aug
Mobiliteit

Deel van Ninoofsesteenweg in Dilbeek wordt zone 50: "Voetgangers en fietsers beter beschermen"

din 19 aug
Voormalig voorzitter van RWDM, Johan Vermeersch, op 73-jarige leeftijd overleden
Sport

Voormalig voorzitter van RWDM, Johan Vermeersch, op 73-jarige leeftijd overleden

Meer nieuws uit de regio

Blauwalgen in wachtbekken Volsem
Groen

Blauwalgen in wachtbekken Sint-Pieters-Leeuw: "vermijd contact met water"

woe 13 aug
Justitie

Politie ontmantelt drugsplantage met meer dan 1.200 planten: "Eén verdachte aangehouden"

vrij 8 aug
Orgeldraaiers Heidi en Séraphin Weiss uit Sint-Pieters-Leeuw
Cultuur
Jeugd

Séraphin en kleindochter Heidi uit Sint-Pieters-Leeuw maken zich op voor het BK Orgeldraaien: "een passie die nooit mag eindigen"

don 7 aug
Jeugd
Samenleving

Ook specialisten uit Inkendaal vragen om erkenning kinderrevalidatie

din 5 aug
Mobiliteit
Vlaamse Rand

Vanaf vandaag ingrijpende infrastructuurwerken aan Bergensesteenweg

din 5 aug