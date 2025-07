Wielertoeristenclub 't Signaal uit Liedekerke is fan van de ‘Toscane van de Lage Landen’-routes: “Het Pajottenland ontgoochelt nooit!”

Op zondagochtend hijsen heel wat amateurflandriens zich, alleen of in groep, in een koerspak om over Vlaamse wegels en heuvels te scheuren. Het Pajottenland, het Toscane van de Lage Landen, is ideaal om zo een zondagstochtje te maken. De Wielertoeristenclub 't Signaal uit Liedekerke hoorde van de zomerse actie van Ring waarbij we -speciaal voor onze 30e verjaardag - samen met onze kijkers en volgers wandelen én fietsen door de Pajotse regio. Ze kozen voor de fietstocht van 60km en die viel in de smaak!