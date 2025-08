9de Dag Van De Animator op Speelplein Pajottegem: “Het is veel meer dan gewoon opvang doen”

Dit jaar ligt het accent van de Dag van de Animator op de kracht en waarde van gevormde jongeren. Hoewel het niet altijd een verplichting is om een opleiding te volgen om als animator aan de slag te gaan, schreven ruim 6000 jongeren zich vorig jaar in voor een erkende cursus animator in het jeugdwerk en dat naast heel wat jongeren die ook deelnamen aan andere vormingsinitiatieven.

De perfecte animator bestaat niet

Vorming is geen doel op zich, maar één van de manieren om te komen tot bevlogen jongeren die met veel inzet zin geven aan straf jeugdwerk. Een manier waarop jongeren zichzelf verder ontwikkelen, leren van elkaar, plezier beleven en werken aan een speelse, maar verantwoordelijke houding met aandacht voor elk kind en elkaar.

Ongeacht hun ervaring groeien jongeren met de juiste ondersteuning en begeleiding in de vakantiewerking waar ze aan de slag zijn, verder in hun rol als animator. Voor veel jongeren begint de start van hun engagement met een cursus animator. Een erkende cursus animator leidt na een geslaagde stage tot een erkend attest animator in het jeugdwerk, uitgereikt door de Vlaamse Overheid. In ons land zijn er meer dan 50 organisaties die zo’n cursus mogen aanbieden.

Speelplein Pajottegem

Op Speelplein Pajottegem in Gooik werd de animatoren bedankt met koffiekoeken en tekeningen van de kinderen. "Ik denk dat het soms nog onderschat wordt wat dat de inzet is van deze jongeren. Ze zijn allemaal tussen 15 en 22 jaar en ze smijten zich toch een hele vakantie voor die vele kinderen om er een toffe vakantie van te maken. Wat ze hier brengen is niet niks en dat wordt onderschat. Het is veel meer dan gewoon opvang doen”, zegt Joost Dendoncker, hoofdanimator bij Speelplein Pajottegem.