Coenen-broers bereiden zich voor op GP van Vlaanderen: "Ik weet wat ik kan: vooraan rijden"

De eerste plaats. Dat is wat Lucas in Lommel ambieert. In zijn eerste seizoen in de MXGP staat Lucas' teller op vier zeges. Zijn overwinning in Zwitserland in april was de eerste van een landgenoot in de koningsklasse sinds 2018. Gelooft hij in de wereldtitel? "Altijd", zegt Lucas. "Ik weet wat ik kan en ik ben het elk weekend aan het doen: vooraan rijden. En het wordt altijd beter."

Sacha, die dit jaar nog in MX2 klasse uitkomt, heeft een wisselvalliger seizoen. "Het was een beetje moeilijk in het begin van het seizoen," zegt Sacha. "We zijn erg sterk aangekomen in Argentinië, maar dan hebben we veel problemen gehad met de motor. Ik heb ook een blessure gehad, Dan zijn we stap voor stap gegaan en is het beter geworden. Nu zijn we elk weekend bijna weer op het podium dus dat is wel goed."