Lucas Coenen wint vierde Grote Prijs en kan voor eigen publiek leiding in WK overnemen

Lucas domineerde de eerste reeks in Tsjechië, in de tweede reeks had hij het moeilijker om terug te komen naar de tweede plaats. Zijn grote concurrent Romain Febvre won de tweede reeks, maar de eindoverwinning was voor de jonge Overijsenaar. Lucas herleidt zijn achterstand op de Febvre in de tussenstand van het WK MXGP tot slechts 10 punten. Hij staat nu 2de met 668 punten en knabbelde afgelopen weekend opnieuw 5 punten van zijn achterstand.

Op 3 augustus staat de Grand Prix van België (Lommel) op de kalender. Als alles meezit dan zou Lucas de Grand Prix van België wel eens kunnen afsluiten met de rode leiderplaats. Deze rode plaat krijgt een rijden op zijn motor als hij aan de leiding staat in de tussenstand van het wereldkampioenschap. Lucas’ broer Sacha werd in de MX2 2de in de eerste reeks en 8ste in de tweede reeks. Hij staat nu 4de in de voorlopige tussenstand van het WK met 520 punten.