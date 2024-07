Alice Toen, de actrice en de theatermaakster, mag vandaag 100 kaarsjes uitblazen. De ereburger van Dilbeek is een stukje Vlaamse televisiegeschiedenis. Ze speelde in tal van series, films en theaterstukken. Op haar allereerste single 'Wat een weelde, wat een leven, wat een eeuw' bezingt Alice haar 100ste verjaardag. Wij doken ons archief in en maakten dit portret.