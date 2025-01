30.000 betogers op nationale stakingsdag tegen pensioenhervormingen

De nationale actiedag is op meerdere vlakken voelbaar. Zo zijn op Brussels Airport minstens 4 op de 10 vluchten geannuleerd, omdat bewakingsagenten en afhandelingsbedrijven mee actievoeren. Ook het gevangenispersoneel staakt. In het onderwijs blijven sommige scholen gesloten, andere schakelen over op afstandsonderwijs.

De grootste impact is wellicht de actiebereidheid bij het openbaar vervoer. De NMBS voorziet een alternatieve treinregeling, waarbij 1 op de 3 IC-treinen rijdt en 1 op de 5 S- en L-treinen. Bij de MIVB in Brussel wordt slechts één metrolijn bediend, metro 1. Die lijn is wel verlengd tot de halte Erasmus. Ook een aantal tram- en buslijnen wordt bediend.

De Lijn

De Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn verwachtte weinig hinder op het netwerk. Vanmorgen blijkt dat chauffeurs van een onderaanneming in Vlaams-Brabant toch het werk neerleggen. Daardoor is er hinder op een aantal lijnen. Een overzicht vind je hier.

Bij de betoging straks in Brussel worden tienduizenden actievoerders verwacht. De politie raadt aan Brussel te vermijden met de wagen.