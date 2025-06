Studie Vias: 1 op de 7 hulpverleners wordt wekelijks uitgescholden

Valerie werkt als adjunct-hoofdverpleegkundige op de spoedgevallendienst in het UZ Brussel. Voor haar veiligheid zeggen we haar achternaam niet. Want als zorgverlener is ze vaak het slachtoffer van agressie. Vorige week alleen al twee keer. "Die dame is met haar neus bijna tegen de mijne komen staan. De speekseldruppels vlogen op mijn gezicht en ik dacht: ik ga mij nu niet laten doen, ik blijf staan, ik heb die laten razen, ik heb niet gecommuniceerd," vertelt ze.

Voor het eerst brengt verkeersinstituut Vias het probleem in kaart. Wat blijkt, meer dan 8 op 10 hulpverleners is al het slachtoffer geweest van verbale agressie, 6 op de 10 wordt geconfronteerd met bedreigingen. Tegen hen... én hun gezin. "Verbale agressie is de meest voorkomende vorm van agressie. Dan gaat het over schreeuwen, we zien dat 1 op 7 wekelijks geconfronteerd wordt met scheldpartijen. Naast verbale agressie zien we ook wel dat de helft van de bevraagden aangeeft dat ze de jongste 12 maanden geconfronteerd werden met fysieke agressie. Dan gaat het over het gooien met voorwerpen, duwen, slaan, schoppen," licht Isabel Verwee, research manager bij Vias toe.

Het is het topje van de ijsberg, want vaak worden de feiten niet gemeld, zegt Vias. "Voor slechts 14% van de feiten wordt een klacht ingediend bij de politie. Veel daders blijven daardoor onbestraft," vervolgt Verwee. Het melden van agressie blijft een uitdaging, terwijl dat net een deel van de oplossing kan zijn. Want slachtoffers van agressie krijgen stress, slaapproblemen en zijn minder tevreden met hun job. 1 op de 3 getroffen hulpverleners zou er zelfs aan denken om van werk te veranderen. "Daarom is een brede sensibiliseringsboodschap nodig die duidelijk maakt dat geweld niet kan, zeker niet op iemand die jou net wil helpen."