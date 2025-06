Ring viert 30ste verjaardag met oud-collega’s: “Het is altijd een warme en hechte ploeg geweest”

1 maart 1995, de allereerste nieuwsuitzending van Ring, toen nog RINGtv. Nu - 30 jaar later - viert de zender zijn 30ste verjaardag in het FeliXArt & Ecomuseum in Drogenbos. En die locatie is geen toeval. “Wij creëren een ruime waar lokale en regionale gemeenschappen samenkomen. Ring helpt om ons verhaal tot bij de mensen te krijgen”, zegt Sergio Servellón, directeur van het FeliX Art & Eco museum. “Het is een voorrecht dat zo’n sterk medium – zeker nu de zender op heel wat kanalen inzet – ons daar bij helpt. Het is een grote meerwaarde voor ons.”

In het museum in Drogenbos nodigde Ring ook oud-collega’s uit voor een reünie en ook zij dragen de zender nog altijd een warm hart toe. “Ik denk dat ik zo’n 15 jaar voor Ring heb gewerkt”, zegt Jan De Bruyn, nu aan de slag bij Sporza. “Ik heb er heel wat geleerd, maar ook goede vrienden aan overgehouden waar we nog altijd contact mee hebben. De zender blijft in mijn hart zitten.” Ook voormalig nieuwsanker Mieke Scheldeman was van de partij. “Het is altijd een hele hechte en warme ploeg geweest die heel goed wist wanneer er gewerkt moest worden, maar ook wanneer het tijd voor een feestje was. De zender is ook na 30 jaar nog van grote waarde voor de regio. En er is heel veel talent aanwezig, dus ik ben er zeker van dat ze er nog 30 jaar gaan bijdoen.”