Rioleringsgraad stijgt, maar vooral Pajottenland hinkt achterop op vlak van waterzuivering

De stijging van de rioleringsgraad in Vlaams-Brabant weerspiegelt de aanhoudende investeringen van de gemeentelijke rioolbeheerders en de Vlaamse overheid in de aanleg en vervanging van rioleringsinfrastructuur. “De voorspellingen wijzen op een blijvende stijging van het totale rioleringsbudget de komende jaren”, klinkt het bij de Vlaamse Milieumaatschappij. “Ook een beter zicht op de rioleringsinfrastructuur op het terrein ligt mee aan de basis van de betere cijfers. Alle gemeentelijke rioolbeheerders rapporteren vandaag in de overkoepelende Vlaamse rioolinventaris, waardoor een volledigere inventarisatie mogelijk is.”

85 procent van het afvalwater in onze regio wordt gezuiverd, al zijn er wel grote verschillen tussen de gemeenten. Vooral het Pajottenland hinkt achterop. Zo wordt in Pepingen amper 17,6 procent van het afvalwater vandaag gezuiverd. De waterzuiveringsinstallatie in Heikruis is intussen klaar voor gebruik, maar de vergunning voor die in Bellingen werd in februari van dit jaar vernietigd. “Wij willen correcte procedures volgen en een zorgvuldig onderbouwde beslissing nemen. We zijn en blijven voorstander van een verhoging van de waterzuiveringsgraad, zowel in het verleden, nu als in de toekomst. Maar we zullen geen onzorgvuldig dossier goedkeuren”, zei schepen Kristof De Cuyper daarover eerder dit jaar.

Ook in Bever wordt minder dan de helft van het afvalwater gezuiverd, in Pajottegem en Lennik ligt dat rond de 60 procent. Het merendeel van de inwoners in Halle-Vilvoorde is wel aangesloten op riolering, waardoor hun afvalwater collectief gezuiverd kan worden in grote rioolwaterzuiveringsinstallaties. “De snelheid waarmee de zuiveringsgraad nog stijgt, neemt wel af. Investeringen in riolering en collectieve waterzuivering gebeuren vandaag vooral in de aansluiting van kleinere en meer afgelegen woonkernen. Dat betekent een hogere kostprijs per aan te sluiten inwoner”, aldus nog de Vlaams Milieumaatschappij.