Wat betekent 21 juli voor jou? "Een dag van feest en nostalgie"

Een rondvraag op de wekelijkse markt in Halle leert ons dat niet bij iedereen het Belgisch volkslied even goed in het geheugen zit. Voor de ene betekent de nationale feestdag al meer dan de andere. “Ik ben vroeger altijd in Brussel gaan kijken met mijn vader. Die was heel trots om Belg te zijn. Het betekende veel voor hem en als kind ging ik altijd mee”, zegt Yves Smetcoren. “Vroeger ging ik er met mijn man altijd naartoe, maar nu niet meer. Hoe ik het ga vieren? Dat weet ik nog niet, ik verblijf in een woonzorgcentrum en weet niet wat ze zullen organiseren. Ik weet wel al wat er op het menu staat: Belgische frietjes met kip”, zegt Yvette Rosyn.

Emile zal voor de buis zitten voor het nationale defilé. “Ik ben zelf militair geweest, dus ik weet wat het leger allemaal heeft van materiaal en wat het betekent voor ons land”, klinkt het. Voor velen is de nationale feestdag nostalgie, maar ook gezellig samenzijn met de familie. “21 juli vieren we niet per sé omdat het nationale feestdag is, maar wel omdat het een vrije dag is. Dan houden we met de buren en familie een barbecue, dat maakt het toch wat feestelijk”, zegt Seppe Van Der Schueren.