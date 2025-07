Bikelife Duatlon Halle helemaal uitverkocht: "Zowel toppers als recreanten"

Een maand voor de Bikelife Duatlon Halle van start gaat, is de race al helemaal uitverkocht. “Dat de Bikelife Duatlon Halle zo snel uitverkocht is, toont eens te meer de waarde van dit evenement voor de stad Halle en de duatlonsport", zegt Matthias Van Baelen, voorzitter van organisator H3O events. Inschrijven kan nog steeds, weliswaar niet als individuele deelnemer in de reeks voor volwassenen. Er is wel een wachtlijst. Kinderen en duo's kunnen zich wel nog opgeven.

Het Possozplein nog steeds het decor voor de start en finish. Voor het fietsparcours houdt de organisatie vast aan de succesformule van vier lokale lussen met enkele pittige beklimmingen. Het loopparcours wordt lichtjes gewijzigd met een extra lusje in het Albertpark. "Dankzij het uitdagende parcours en de sfeer in Halle vinden zowel toppers als recreanten de weg naar Halle", zegt Van Baelen. "Bovendien komt een kwart van de deelnemers uit Halle wat het lokale karakter van de duatlon benadrukt.”

Wie aan het event wil deelnemen als seingever kan zich via de website melden bij de organisatie.