Inbraken in Zennevallei: vier verdachten opgepakt

Woninginbraak

Afgelopen zaterdag trok een inbraakalarm in de buurt van de Halse Eugène Ysayestraat de aandacht van een politiepatrouille. Ter plaatse troffen de inspecteurs van politiezone Zennevallei drie personen aan, maar de verdachten kozen het hazenpad.

De inspecteurs konden een van de drie, na hevig verzet, alsnog bij de kraag vatten. Een tweede verdachte werd later op de avond gevonden in het struikgewas naast de A8. Ondanks een intensieve zoektocht met een drone en assistentie van de collega-agenten uit Dilbeek en politiezone Pajottenland, verdween de derde verdachte van de radar.

Inbraak in voertuigen

Het was een druk weekend voor de inspecteurs van zone Zennevallei. Op zondag kreeg de politie meldingen binnen van verdachte gedragingen aan voertuigen in de Sleedoornstraat in Sint-Pieters-Leeuw. Op basis van persoonsbeschrijvingen van buurtbewoners kon de politie een verdachte arresteren. De man werd, conform de BPOL-procedure, vrijgelaten om zich later voor de rechtbank te verantwoorden.

Een gewaarschuwd man is er twee waard, maar dinsdagochtend werd de man opnieuw opgemerkt, deze keer in de omgeving van de Lentelaan en het gezelschap van een tweede verdachte. De interventieploegen arresteerden de twee. Bij nader onderzoek vonden de inspecteurs voorwerpen die mogelijk gelinkt zijn aan meerdere voertuigdiefstallen. De twee zijn voorgeleid bij de onderzoeksrechter en blijven aangehouden.