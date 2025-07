Verdwalen in het maïsdoolhof in Lennik: “Jong en oud dichter bij de landbouw brengen”

Het wordt de komende weken speuren naar aanwijzingen in het maïs-labyrinth van de Lemaires. De Lennikse boerenfamilie Lemaire testte het doolhof vorig jaar al eens uit met jeugdbeweging KLJ, dit keer gaan ze open voor het grote publiek. Bezoekers betalen daar 2,5 euro voor. Het maïsdoolhof vroeg heel wat voorbereiding. “Het begint natuurlijk met het zaaien van de maïs. Dat gebeurt door middel van een GPS-systeem op de tractor. Waar er wel en niet maïs moet gezaaid worden is volledig geautomatiseerd, zodanig dat er in het maïsveld een doolhof ontstaat. Daarna beginnen de praktische zaken, zoals het spel uitwerken”, vertelt Jasmien Lemaire.

In het doolhof vind je verschillende opdrachten: van planten en hun zaden herkennen tot producten verbinden met het juiste dier. “We willen met het doolhof jong en oud opnieuw dichter bij de landbouw brengen via leuke en laagdrempelige opdrachten. Veel mensen weten bijvoorbeeld niet meer waar onze melk of ons vlees vandaan komt. Als bezoekers de opdrachten goed oplossen, komen ze bij de schatkist in het midden van het maïsveld terecht waar hen een beloning wacht”, besluit Lemaire.