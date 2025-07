Nobelprijs voor de Kunsten voor choreografe en danseres Anne Teresa De Keersmaeker uit Lennik

De Praemium Imperiale-prijs bestaat sinds 1988. De Keersmaeker is na Cobra-kunstenaar Pierre Alechinsky de tweede Belg ooit die zo'n onderscheiding krijgt.

Anne Teresa De Keersmaeker woont in Lennik en richtte in 1983 op. Ze is ook de grondlegger van de internationaal gerenommeerde dansschool P.A.R.T.S. in de Brusselse gemeente Vorst. In Lennik is ze verbonden aan de School van Gaasbeek, waar ze artist in residence is.