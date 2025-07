David Claerbout exposeert met 'At the window' in Kasteel van Gaasbeek

"‘The Woodcarver and the Forest ‘ is een kunstwerk dat je moet beleven," legt kunstenaar David Claerbout uit. "Je ziet het proces van een jongeman die zich teruggetrokken heeft uit de wereld en houten objecten snijdt, oliet ophangt. Hij verzamelt ze als het ware. Tegelijkertijd zien we een industrie. Want uiteindelijk soupeert de jongeman zijn eigen bos op in het proces. Het is een absurd script." Isabel Louwyck, de directeur van het Kasteel van Gaasbeek interpreteert het werk: "David is een dromer, een bezieler van de tijd. Hij wil ons een appel geven om meer met onze tijd om te gaan en meer aandacht te hebben voor moeder natuur," zegt ze.

De film duurt 10 uur, wat erg lang is."Ja, het is te lang en dat is net belangrijk. Want ik wil ook niet die valse beloften aan wie lang genoeg kijkt. Het is niet dat je dan beloond wordt door iets om de hoek. Dat is er niet," aldus Claerbout. "Maar mensen die blijven kijken, belanden we in een vorm van meditatie."

Andere werken van Claerbout zijn geïntegreerd in de historische kasteelzalen. Ze bieden een nieuwe blik op de collectie, de architectuur van het kasteel als knooppunt van tijd en op de relatie tussen cultuur en natuur. Directeur Isabel Louwyck is blij met de expo van Claerbout. "Het is van 2011 geleden dat hij in België tentoonstelde, terwijl hij zo'n topkunstenaar is. Mooi is dat Claerbout als schilder begonnen is en grafische kunst studeerde, terwijl hij nu helemaal ondergedompeld is in de wereld van video, 3D en AI. Zo spreekt hij alle doelpublieken aan."

De expo 'At the window' loopt nog tot 16 november.