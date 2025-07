Frans Van der Steenstraat Lennik week lang onderbroken voor doorgaand verkeer

Maandagochtend start de aannemer met twee ploegen in de Frans Van der Steenstraat. Ze beginnen de werken aan het kruispunt met de Diepenbroekstraat en werken in de richting van het kruispunt met de Kroonstraat. Van zodra een deel van de werken afgerond is, wordt die zone meteen weer opengesteld voor de bewoners om de hinder zo beperkt mogelijk te houden. Doorgaand verkeer dient de hele week de omleiding te volgen.

In beide richtingen is er een omleiding voorzien via Kroonstraat, Joseph Van Den Bosschestraat, Edingsesteenweg, Ninoofsesteenweg en Steenweg op Elingen.