Koen Wauters pakt het rustig aan, benzinedrukprobleem voor Pascal Feryn: “Mijn stuur bijna opgegeten”

Dag vier in de Morocco Desert Challenge bracht de rijders van het bivak van Boujdour naar Smara. Een trip van 526 km landinwaarts richting Marokkaanse Sahara. Blijgezind en met frisse moed begon Koen Wauters aan etappe. “Na goed 10 kilometer reden we lek en moesten we stoppen om een wiel te veranderen. Nadien hebben we beslist om het, na het kleine wonder dat zich vannacht in het bivak heeft voltrokken, iets rustiger aan te pakken en niet het onderste uit de kan te willen halen”, zegt Koen Wauters. “Achteraan reageerde de wagen wat nerveuzer en dus heb ik mezelf een dag gegeven om de ‘nieuwe’ wagen te leren kennen. De volle attack is misschien voor morgen. Ons klassement is om zeep maar ik hoop toch om in een rit nog eens bij de eerste 10 te kunnen eindigen.”

Pascal Feryn reed een tijdlang fluitend door de woestijn tot er zich net voor de bevoorrading een benzinedrukprobleem voor deed. “Ik heb alles opgegeten: en mijn broodjes en bijna mijn stuur. De wagen viel om de haverklap stil. Ik heb me eens kwaad heb gemaakt en gedurende vijf minuten constant het gaspedaal ingetrapt. Een ingeving van het moment die werkte want hoe meer ik dat deed hoe normaler de wagen begon te rijden”, zegt Feryn. “Plotseling was het probleem verdwenen tot we aan de finish opnieuw stilvielen. Ik heb twee uur verloren maar ben wel nog in koers.” Pascal Feryn zakt in de stand naar de 21ste plaats.

Nicola Feryn en David Van Doren staan op de 26ste plaats, Cedric Feryn, Bjorn Burgelman en Alexander Peeters staan bij de vrachtwagens op de zesde plek.