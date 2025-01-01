Merchtem voert extra maatregelen in voor het sportcomplex Dooren: “Als goede huisvader beheren”

De gemeente Merchtem voert extra maatregelen in voor het gebruik van sportcomplex Dooren. De afgelopen maanden verliep dat niet altijd volgens de afspraak. Zo zullen de sportvelden voortaan enkel door erkende Merchtemse verenigingen en scholen gehuurd kunnen worden.

Om het nieuwe seizoen met een schone lei te starten, neemt het gemeentebestuur van Merchtem een aantal extra maatregelen voor het gebruik van sportcomplex Dooren. “Zo is het niet mogelijk om als particulier gebruik te maken van het sportcomplex”, zegt schepen van Sport Dirk Blomme. “De sportvelden op het sportcomplex Dooren kunnen enkel gehuurd worden door erkende Merchtemse verenigingen en scholen. Bovendien zal het complex enkel nog gebruikt worden in functie van sportieve activiteiten en dus niet voor fuiven of andere bijeenkomsten.”

Verder hamert de gemeente op het gebruik van de Nederlandse taal door trainers, spelers en bezoekers. Sinds begin dit jaar geldt er ook een rookverbod op het hele sportcomplex. Op de parking geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u. Binnen het complex is dit slechts 15 km/u en mag er niet geparkeerd worden. Enkel laden en lossen is toegestaan. “Wij vragen de gebruikers om de sportvelden als een goede huisvader te beheren. Zo blijft het mooie karakter van onze sportaccommodatie behouden en kan iedereen er zo lang mogelijk en in de best mogelijke omstandigheden gebruik van maken”, aldus burgemeester Maarten Mast.

Meest bekeken

Tony De Pauw
Economie
Samenleving

Voormalig CEO en sterkhouder van WDP Tony De Pauw (70) onverwacht overleden

woe 6 aug
Justitie

Politie ontmantelt drugsplantage met meer dan 1.200 planten: "Eén verdachte aangehouden"

Calandro-site Kapelle-op-den-Bos tijdelijk afgesloten
Samenleving

Afwijkende asbestwaarden in bodem Calandro-site: atletiekclub en voetbalclub moeten tijdelijk verhuizen

don 7 aug
Samenleving

Azorg kan hersentumoren veel nauwkeuriger behandelen met nieuw toestel: “Absolute primeur voor brede regio”

Atlete Myrthe Baeten
Sport
Jeugd

Affligemse atlete Myrthe Baeten trekt met studiebeurs naar Verenigde Staten om sport en studies te combineren

don 7 aug

Meer nieuws uit de regio

Samenleving

Laatste werken aan ‘ruggengraat van elektriciteitsnet’ van start: “Bevoorrading van elektriciteit verzekeren"

maa 4 aug
Economie

Merchtems bedrijf EventPay verovert de zomer: "Echt de max om alle Gentse Feestenpleinen te doen"

don 24 jul
Vrijwilligers bestrijden nietsontziende reuzenbalsemien
Groen
Samenleving

Vrijwilligers bestrijden nietsontziende reuzenbalsemien: “Plant verplettert alle inheemse soorten”

woe 23 jul
Cultuur
Samenleving

Steltenlopers Merchtem vieren 80ste verjaardag: “Folklore wordt van generatie op generatie doorgegeven”

maa 21 jul
Schatkist van Vlieg
Jeugd
Samenleving

UiTinVlaanderen roept Vlieg-kazoo terug: "Loskomende papiertjes"

zon 20 jul