Merchtem voert extra maatregelen in voor het sportcomplex Dooren: “Als goede huisvader beheren”

Om het nieuwe seizoen met een schone lei te starten, neemt het gemeentebestuur van Merchtem een aantal extra maatregelen voor het gebruik van sportcomplex Dooren. “Zo is het niet mogelijk om als particulier gebruik te maken van het sportcomplex”, zegt schepen van Sport Dirk Blomme. “De sportvelden op het sportcomplex Dooren kunnen enkel gehuurd worden door erkende Merchtemse verenigingen en scholen. Bovendien zal het complex enkel nog gebruikt worden in functie van sportieve activiteiten en dus niet voor fuiven of andere bijeenkomsten.”

Verder hamert de gemeente op het gebruik van de Nederlandse taal door trainers, spelers en bezoekers. Sinds begin dit jaar geldt er ook een rookverbod op het hele sportcomplex. Op de parking geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u. Binnen het complex is dit slechts 15 km/u en mag er niet geparkeerd worden. Enkel laden en lossen is toegestaan. “Wij vragen de gebruikers om de sportvelden als een goede huisvader te beheren. Zo blijft het mooie karakter van onze sportaccommodatie behouden en kan iedereen er zo lang mogelijk en in de best mogelijke omstandigheden gebruik van maken”, aldus burgemeester Maarten Mast.