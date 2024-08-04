Brouns schorst plannen waarmee Merchtem zonevreemde bedrijven wil regulariseren

“Ik betreur het nieuws en ik begrijp het eigenlijk ook niet goed. We zitten hier al meer dan drie generaties. Ik heb een heel goede verstandhouding met mijn buurtbewoners en mijn buurtbewoners zouden het ook heel spijtig vinden, moest ik hier vertrekken. Het is zelfs zo dat een aantal buren een petitie willen opstarten om mij hier te houden”, zegt Janoe Junius van Junius Rolling Stock.

Ongeloof bij Janoe van Junius Rolling Stock nu minister Brouns deels de ruimtelijke plannen schorst waarmee Merchtem bedrijven die al jaren in Merchtem actief zijn, maar zonevreemd liggen, meer rechtszekerheid en toekomstperspectief moesten geven.

“Dat kan gaan over de uitbreidingsmogelijkheden in de toekomst, dat kan gaan over een groenbuffer, dat kan gaan over verhardingen die al dan niet toegelaten worden of voorzien moeten worden, maar dat is zeer specifiek”, zegt Maarten Mast, de burgemeester van Merchtem.

Momenteel is de schorsing nog zonder gevolgen want de gemeente Merchtem heeft 90 dagen om de plannen aan te passen. Mast bekijkt de zaak positief. “Een sluiting van een bedrijf is te voorbarig, dat is niet de bedoeling van dit RUP”, aldus de burgemeester.