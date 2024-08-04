Schorsing RUP zonevreemde bedrijven Merchtem

Brouns schorst plannen waarmee Merchtem zonevreemde bedrijven wil regulariseren

Vlaams minister van Omgeving Jo Brouns heeft de ruimtelijke plannen geschorst waarmee Merchtem zonevreemde bedrijven meer rechtszekerheid wilde geven. Concreet kaart Brouns vier bedrijven aan die in conflict zijn met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Dat gaat van het vrijwaren van de open ruimte in vorm van een groenbuffer tot verhardingen die al dan niet zijn toegelaten. De gemeente Merchtem heeft nu 90 dagen om de plannen aan te passen.

“Ik betreur het nieuws en ik begrijp het eigenlijk ook niet goed. We zitten hier al meer dan drie generaties. Ik heb een heel goede verstandhouding met mijn buurtbewoners en mijn buurtbewoners zouden het ook heel spijtig vinden, moest ik hier vertrekken. Het is zelfs zo dat een aantal buren een petitie willen opstarten om mij hier te houden”, zegt Janoe Junius van Junius Rolling Stock.

Ongeloof bij Janoe van Junius Rolling Stock nu minister Brouns deels de ruimtelijke plannen schorst waarmee Merchtem bedrijven die al jaren in Merchtem actief zijn, maar zonevreemd liggen, meer rechtszekerheid en toekomstperspectief moesten geven.

“Dat kan gaan over de uitbreidingsmogelijkheden in de toekomst, dat kan gaan over een groenbuffer, dat kan gaan over verhardingen die al dan niet toegelaten worden of voorzien moeten worden, maar dat is zeer specifiek”, zegt Maarten Mast, de burgemeester van Merchtem.

Momenteel is de schorsing nog zonder gevolgen want de gemeente Merchtem heeft 90 dagen om de plannen aan te passen. Mast bekijkt de zaak positief. “Een sluiting van een bedrijf is te voorbarig, dat is niet de bedoeling van dit RUP”, aldus de burgemeester.

Meest bekeken

De E40 richting Gent
Mobiliteit

Nog tot donderdag aanschuiven op E40 in Ternat en Affligem door aanleg geluidsarm asfalt in Aalst

zon 10 aug
Sofie stapt Dodentocht voor Levedale
Sport
Samenleving

Sofie stapt Dodentocht voor Levedale: “Ik ging het nooit meer doen, maar hiervoor maak ik een uitzondering”

zon 4 aug 2024
Mobiliteit

A12 morgen dicht voor plaatsing fietsbrug over rotonde Dikke Linde: “Deel van nieuwe stadsboulevard”

maa 11 aug
Brussels Airlines
Mobiliteit

Opvallend veel geluidshinder door landende vliegtuigen: “Niet de werken aan de landingsbanen, wel de wind is de oorzaak”

struyf_werkenaandering.png
Vlaamse Rand
Verkeer

Heraanleg Ring rond Brussel moet starten in 2025: “Mogelijk tien jaar lang werken”

woe 8 nov 2023

Meer nieuws uit de regio

Sport

Merchtem voert extra maatregelen in voor het sportcomplex Dooren: “Als goede huisvader beheren”

vrij 8 aug
Samenleving

Laatste werken aan ‘ruggengraat van elektriciteitsnet’ van start: “Bevoorrading van elektriciteit verzekeren"

maa 4 aug
Economie

Merchtems bedrijf EventPay verovert de zomer: "Echt de max om alle Gentse Feestenpleinen te doen"

don 24 jul
Vrijwilligers bestrijden nietsontziende reuzenbalsemien
Groen
Samenleving

Vrijwilligers bestrijden nietsontziende reuzenbalsemien: “Plant verplettert alle inheemse soorten”

woe 23 jul
Cultuur
Samenleving

Steltenlopers Merchtem vieren 80ste verjaardag: “Folklore wordt van generatie op generatie doorgegeven”

maa 21 jul