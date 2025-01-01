170 krakers bezetten al anderhalve maand leegstaand kantoorpand: “Uiterlijk dinsdag moeten ze weg zijn”

De grote groep Moldaviërs nam rond 9 juli zijn intrek in het leegstaande kantoorgebouw. De gemeente heeft de situatie van nabij opgevolgd. “Het heeft door het gerechtelijk verlof wat langer geduurd voor de eigenaars – een firma – dit konden inleiden bij de rechtbank”, legt Meert uit. “De vrederechter heeft uiteindelijk op 31 juli beslist dat ze eruit moeten. Dat vonnis werd intussen betekend door politie en deurwaarder. Dat betekent dat de krakers uiterlijk tegen 26 augustus om 9 uur moeten vertrekken.”

De aanwezigheid van de krakers leidde de voorbije weken tot klachten van omliggende bedrijven, onder meer over sluikstort en afval. “Dat is begrijpelijk uiteraard. Er werd uiteindelijk voor een centrale afvalinzameling gezorgd. Daarnaast patrouilleert de politie vrijwel dagelijks om de situatie op te volgen en om hen over de stand van zaken te informeren”, zegt Meert.

“We willen vermijden dat dit opnieuw gebeurt en spelen daarom heel kort op de bal: we hebben direct contact genomen met de eigenaar en hen aangespoord om juridische stappen te zetten en snel een ontruiming regelen. Ze weten ook dat de gemeente het pand anders onbewoonbaar kan verklaren. Het bedrijf wordt ook verplicht om alles na het vertrek op te kuisen en het gebouw ook degelijk af te sluiten zodat dit zich niet kan herhalen.”

Volgens Meert heeft de groep Moldaviërs geen intentie tot verzet. “We hebben in het verleden met gelijkaardige situaties gemerkt dat ze meestal vrijwillig vertrekken zodra de gerechtelijke beslissing ingaat. We verwachten dat ook hier het vertrek probleemloos zal verlopen. ”

Wat er nadien met de groep gebeurt, is voorlopig onduidelijk. “Ze trekken vaak van pand naar pand maar nu ze weten dat we in Zaventem kort op de bal spelen, zullen ze eerder geneigd zijn om elders neer te strijken.” Het is niet de eerste keer dat Zaventem kampt met krakers. Zo namen in 2022 nog ruim 350 vluchtelingen hun intrek in een leegstaand kantoorgebouw in het Woluwedal in Sint-Stevens-Woluwe.