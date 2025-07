Man (50) overlijdt na val met elektrische step in Lennik

Het dodelijk ongeval gebeurde gisteravond rond 20 uur. Een man reed ter hoogte van het kruispunt van de Brusselsestraat met de Postberg op de rijbaan richting het centrum van Lennik. Toen hij het trottoir wilde oprijden, liep het mis. “De man is daarbij zwaar ten val gekomen”, zegt Ingrid Moriau van het parket van Halle-Vilvoorde. “De hulpdiensten die er snel waren hebben betrokkene nog gereanimeerd maar jammer genoeg is hij ter plaatse aan zijn verwondingen overleden.”

Door het ongeval was de Brusselsestraat een tijdlang afgesloten in beide richtingen. “Gezien de omstandigheden van het ongeval duidelijk waren, en er minstens twee getuigen van het ongeval zijn, werd er door het parket geen verkeersdeskundige, wetsdokter of labo aangesteld”, aldus Ingrid Moriau van het parket van Halle-Vilvoorde.