Met de Dijkbreukstappers door het Toscane van de Lage Landen in Pepingen: "De rust en de stilte vallen op"

“De Dijkbreukstappers zijn eigenlijk een groepje vrienden. Tijdens corona zijn wij op zondagnamiddag beginnen te wandelen omdat dat het enige was wat mocht," aldus Peggy Larno. "we probeerden dan toch telkens 10 tot 12 kilometer te stappen."

Normaal doen ze dat in en rond Affligem, maar vandaag trekken de Dijkbreukstappers voor de Il Partito com filo conduttore-wandeling naar Pepingen. “Het eerste wat opvalt is de rust, de stilte die hier heerst," zegt Wim Mot die eerder het geroezemoes van de autosnelweg gewoon is tijdens wandelingen. "Je hebt hier gewoon de wind die door de bomen waait en er is opvalleend minder verkeer, zeker als je de kleinere paden volgt. Je kan hier echt heel vrij en leuk wandelen, wellicht is dat hier ook zo voor fietsers," aldus Mot.

Een videoverslag zie je in ons nieuws.