Brussels Cycling Classic snijdt door Overijse en Pajottenland

Parijs-Brussel, zo heette de klassieker die we vandaag kennen als Brussles Cycling Classic. Vorig jaar stond Jonas Abrahamsen nog op het hoogste schavot; de laatste Belg die won, was Remco Evenepoel in 2021. Evenpoel koerst niet mee, maar misschien kan Tim Merlier, die de koers in 2020 won, vandaag wel opnieuw schitteren.

De koers start in het Jubelpark in Brussel en rijdt via Overijse, Terhulpen, Waterloo, Eigenbrakel en Itter naar de eerste helling in de Rue du Croiseau. Vervolgens staat een lus op het programma: de renners moeten de Muur van Geraardsbergen op, beklimmen vervolgens de Bosberg en dan doen ze beide kuitenbijters nog eens over. Vevolgens gaat het naar de Congoberg in Vollezele en de Heiligekruiswegstraat in Schepdaal. Finishen doen de renners aan het Koning Boudewijnstadion.