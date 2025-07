Studie DHL: "Omwonenden luchthaven geen voorstander van verbod op nachtvluchten"

Omwonenden van de nationale luchthaven in Zaventem rapporteren meer geluidshinder overdag dan ‘s nachts. Minder dan één op de vijf Vlaamse omwonenden is voorstander van een verbod op nachtvluchten en slechts minder dan een kwart van alle omwonenden vindt dat beperkingen uit de nieuwe omgevingsvergunning niet mogen worden versoepeld als zou blijken dat ze de werkgelegenheid of de economie zouden schaden. Het zijn drie in het oog springende conclusies van de tweede buurtbevraging bij 1416 omwonenden die het onafhankelijk wetenschappelijk onderzoeksbureau Indiville in opdracht van DHL in de directe omgeving van de nationale luchthaven uitvoerde. “Het is voor ons belangrijk om vinger aan de pols te houden over wat buurtbewoners rondom de luchthaven denken, niet op basis van buikgevoel maar met wetenschappelijke data”, zegt Lorenzo Van de Pol van DHL.

Dat is belangrijk voor de toekomst van het bedrijf, klinkt het. "Als we investeringen doen, dan willen we natuurlijk wel weten of daar een draagvlak voor is. Deze studie toont voor ons aan dat de mensen die in de buurt wonen toch wel het belang van onze economische activiteit inzien," aldus Van de Pol.

"Ik denk onze inwoners kunnen leven met de aanwezigheid van de luchthaven, maar er is wel de duidelijke vraag om niet nog meer uit te breiden en om volop in te zetten op nieuwe technologieën die de overlast beperken," reageert burgemeester van Steenokkerzeel Kurt Ryon.

