Beersel en provincie installeren houthakseldam: "Samenwerking om modderoverlast te voorkomen"

De Hoogkouter in de Beerselse deelgemeente Dworp kreeg bij hevige neerslag af te rekenen met modderoverlast van de nabijgelegen akker. “Deze akker, op de hoek van de Hoogkouter met de losweg, heeft hoge taluds tot bijna drie meter. Je ziet hier nog sporen van bermravijnen die zich vormden door afstromend water vanop de akker. Zo kwamen water en modder op de straat en in de riolering terecht. De berm langsheen de losweg is overigens biologisch erg waardevol”, legt Nele Van Craenem, schepen voor landbouw in Beersel, uit. Om de overlast te bestrijden legde de gemeente in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant een houthakseldam aan.

Zo'n houthakseldam werkt als een filter. Modder blijft achter op de grasstrook en het water infiltreert ter plaatse of sijpelt langzaam in de bodem aan de dam. Daarnaast beschermt de aanplanting van een houtkant en een meerstammige linde het biologisch waardevolle talud van de holle weg.