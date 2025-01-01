Beersel en provincie installeren houthakseldam: "Samenwerking om modderoverlast te voorkomen"
Met de steun van de provincie Vlaams-Brabant heeft het Beerselse gemeentebestuur erosiebestrijdingswerken uitgevoerd ter hoogte van de Hoogkouter in Dworp. Een houhakseldam moet er de water- en modderoverlast aanpakken.
De Hoogkouter in de Beerselse deelgemeente Dworp kreeg bij hevige neerslag af te rekenen met modderoverlast van de nabijgelegen akker. “Deze akker, op de hoek van de Hoogkouter met de losweg, heeft hoge taluds tot bijna drie meter. Je ziet hier nog sporen van bermravijnen die zich vormden door afstromend water vanop de akker. Zo kwamen water en modder op de straat en in de riolering terecht. De berm langsheen de losweg is overigens biologisch erg waardevol”, legt Nele Van Craenem, schepen voor landbouw in Beersel, uit. Om de overlast te bestrijden legde de gemeente in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant een houthakseldam aan.
Zo'n houthakseldam werkt als een filter. Modder blijft achter op de grasstrook en het water infiltreert ter plaatse of sijpelt langzaam in de bodem aan de dam. Daarnaast beschermt de aanplanting van een houtkant en een meerstammige linde het biologisch waardevolle talud van de holle weg.
De dam is een aanvulling op eerdere erosiebestrijdingswerken. Twee jaar geleden legde de gemeente al twee buffergrachten en een grasbufferstrook van tweehonderd meter aan. “Deze werken dragen bij om de modderaanvoer naar waterlopen en riolering te verminderen. Ons team van erosiecoördinatoren staat de gemeenten bij in het aanpakken van water- en modderoverlast. Gelukkig kunnen we hiervoor vaak rekenen op het vrijwillige engagement van landbouwers en eigenaars van landbouwpercelen. We zijn blij met deze constructieve samenwerking om water- en modderoverlast te voorkomen in Beersel’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor waterlopen.
De kostprijs van de erosiebestrijdingswerken bedraagt ongeveer 53.800 euro. De provincie Vlaams-Brabant voorziet een subsidie van 7.841,75 euro. Daarnaast krijgt de gemeente via het erosiebesluit een subsidie van 40.367,87 euro van het departement omgeving van het Vlaams gewest. De kostprijs voor de aanleg van een buffergracht komt hier nog bovenop.