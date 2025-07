Nieuwe dienstencentrale om sneller groenprojecten te realiseren in Vlaamse Rand

Via de dienstencentrale kunnen gemeenten bijvoorbeeld groen- en masterplannen laten opmaken om hun publieke ruimte groener en klimaatvriendelijker in te richten. Ze kunnen ook schetsontwerpen en uitvoeringsplannen laten uitwerken voor nieuwe parken, natuurherstelprojecten, bomenrijen of andere vergroening. De dienstencentrale zorgt ook voor begeleiding en advies van experten om hun projecten sterker te maken en vlotter uit te voeren. Zo moeten gemeenten niet telkens zelf een aanbesteding organiseren. "Dat bespaart tijd en administratie, terwijl de kwaliteit verzekerd blijft," stellen Vlaams minister bevoegd voor de Vlaamse Rand Ben Weyts (N-A) en zijn collega bevoegd voor Landbouw en Omgeving Jo Brouns (cd&v). Per jaar zouden zo'n 20 projecten ondersteund kunnen worden.

“De Vlaamse Rand is de groene long van Brussel. Met deze dienstencentrale versterken we het groene karakter van onze gemeenten en verbeteren we de leefkwaliteit voor iedereen. We zorgen voor expertise, begeleiding en minder rompslomp, zodat ideeën sneller werkelijkheid worden,” aldus Vlaams minister van Landbouw en Omgeving, Jo Brouns.

“Vroeger waren we al tevreden als we bestaand groen konden behouden, maar tegenwoordig zijn we veel ambitieuzer. We willen onze mooie streek nog groener maken. Zo hebben we de voorbije jaren vele duizenden bomen extra geplant in onze Vlaamse Rand. Het laaghangend fruit is op veel plekken geplukt. Nieuwe projecten zijn vaak complexer en technischer, dus gaan we de gemeentebesturen helpen om ook die uitdaging aan te gaan”, zegt minister van Vlaamse Rand Ben Weyts.