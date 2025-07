Zennevallei heeft er met pas geopend Wilderpark in Leeuw een groenblauwe zone bij

Het Wilderpark in Sint-Pieters-Leeuw is vanmiddag feestelijk geopend tijdens de eerste Picknick in het groen van dit seizoen. De werken lagen vorige zomer een tijdlang stil, maar mits enige vertraging is de Zennevallei nu dus een grote groenblauwe zone rijker. Waar achter het Wildersportcomplex eerst gewoon een weide lag, vind je nu een aantal grasheuvels, bloemenweides, nieuwe bomen, zitelementen en halfverharde paden.