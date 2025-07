Buurtbewoners en oppositiepartij Groen tegen plannen voor KMO-zone in Zuun

Als de projectontwikkelaar zijn gang mag gaan, zouden in Zuun een aantal gebouwen tegen de vlakte gaan, maar ook één hectare bos. De bomen moeten dan plaats ruimen voor een KMO-zone. Hallucinant, vinden de buurtbewoners. En ze worden gesteund in hun protest door oppositiepartij Groen. "Terwijl we aan de ene kant het Wilderpark openen, verdwijnt er aan de andere kant van de staat mogelijk heel wat groen. In tijden van klimaatverandering hebben we al dat groen nodig. Bomen helpen enorm om af te koelen, we kunnen deze volwassen bomen niet laten omhakken," aldus gemeenteraardslid Jeroen Steeman (Groen).

De buurt vreest ook extra verkeer. "Per dag zouden hier 193 extra vrachtwagenbewegingen zijn, terwijl het hier al druk is. Dit zou onverstandig zijn," vervolgt Steeman. Groen roept het gemeentebestuur op om de omgevingsvergunning niet te aanvaarden, maar die commentaar valt bij de aanwezige schepenen op een koude steen. "Wij moeten besturen op basis van wetten en regels," klinkt het bij schepen van Leefmilieu Jeroen Tiebout. "Iedereen mag een omgevingsvergunning aanvragen, maar het is pas op het einde van de rit dat die al dan niet goedgekeurd wordt." Schepen van Openbare Ruimte Bart Keymolen treedt Tiebout bij. "Aan de ene kant van de weg is de ruimte parkgebied, aan de andere kant een KMO-zone. Als er een vergunningsaanvraag komt, zal er sowieso bekeken worden dat de Zuun voldoende ruimte heeft er niet meer zo dicht gebouwd wordt als vroeger."

Om het zekere voor het onzekere te nemen, startten enkele buurtbewoners een petitie op. Die telt intussen een honderdtal handtekeningen.