Afgebroken modernistische parel Villa Vaeck krijgt mogelijk tweede leven: “Wederopbouw met betekenis”

De reconstructie vereist diepgaand onderzoek. Originele plannen, werfverslagen, lastenboeken en foto's zijn minutieus gedigitaliseerd. “De beschrijvingen in het originele bestek zijn fenomenaal gedetailleerd”, vertelt Bruyninckx. “Tot in de verfvoorschriften en tegeldetails toe. Alles was voorzien: verlichting, maatkasten, materiaaltypes, noem maar op. De grootste uitdaging is het verzoenen van de fijnzinnige esthetiek van het oorspronkelijke ontwerp met de hedendaagse technische vereisten. Alles is dikker dan in de jaren ‘50: isolatie, raamprofielen, technieken. Maar we willen die typische dunne dakranden, die elegante belijning, behouden.”

Hoewel het project begon uit passie, is het ook commercieel onderbouwd. Bart Roels zoekt momenteel een geschikte locatie en investeerder. “Dit is geen romantisch gebaar. Het is een inhoudelijk pleidooi tegen afbraak, vóór behoud van modernistisch patrimonium”, zegt Bruyninckx nog. “De woning was technisch, esthetisch en stedenbouwkundig vooruitstrevend. Ze verdient het om opnieuw beleefd te worden.”

Paul De Winter, zoon van ontwerper Roger, juicht het initiatief toe maar blijft realistisch. “Het is een bijzonder ambitieus project. Ik ben de eerste om te zeggen dat het mooi zou zijn, maar ik blijf met beide voeten op de grond”, klinkt het. “Uiteraard vind ik dat een mooi idee? Het blijft een unieke woning met een grote historische en architecturale waarde. Als dat opnieuw kan verrijzen, in dezelfde stijl en sfeer, dan zou dat fantastisch zijn.”