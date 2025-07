Strand recreatiedomein Hofstade gesloten voor zoekactie naar vermiste jongeman uit Halle: "Nog niets gevonden, alle pistes liggen open"

Er wordt met man en macht gezocht naar de verdwenen jongeman. Naast de brandweer en de lokale politie, zijn ook de civiele bescherming en de Cel Vermiste Personen betrokken. Zij zoeken met een sonarboot.

"Het is geen makkelijke zoektocht in het water. Van zodra je op de bodem bent, dan komt alles omhoog. Het is zoeken alsof je een blinddoek aanhebt. Zolang het lichaam de bodem niet raakt is het in beweging. We zijn ook niet zeker of het lichaam in het water ligt? Alle pistes liggen open. We willen vooral de familie zo snel mogelijk duidelijkheid geven. Sowieso is en blijft het een verdacht overlijden. We blijven zoeken en evalueren regelmatig", zegt Gerry Vanloock, commissaris bij de Cel Vermiste Personen.

Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde vult aan: " De zoekactie is nog volop bezig. Er is nog niets gevonden. Het gaat om een onrustwekkende verdwijning omdat de persoon alles op het strand heeft achtergelaten. Niemand heeft nog contact gehad met hem. De vrienden van de jongeman zijn verhoord en zullen als het nodig is opnieuw verhoord worden. Ook camerabeelden worden onderzocht."

Plots verdwenen

Gisteren was de jongeman uit Halle met vrienden in het domein in Hofstade. Toen de groep naar huis wou vertrekken, merkten ze dat de spullen van de jongen nog op het strand lagen, maar van hem elk spoor ontbrak. Daarop werd rond 17u groot alarm geslagen. Twee duikersploegen zochten in het water, de politie kamde de rest van het domein uit en kreeg daarbij hulp van de helikopter van de Federale Politie.

Rond half één vannacht werd de zoekactie stopgezet, zonder resultaat. Vandaag is om 9.30u de zoekactie opnieuw gestart. Daarom blijf het strand in Hofstade gesloten. Door het warme weer werd vandaag veel volk verwacht. “Om de hulpdiensten in alle veiligheid en sereniteit hun werk te laten doen, blijft ons centrum op woensdag 2 juli gesloten voor het publiek. We verlenen onze volledige medewerking aan de lopende zoektocht en volgen de situatie van nabij op. Als je al een ticket hebt, krijg je dat terugbetaald en word je via mail op de hoogte gebracht van de terugbetalingsprocedure. De sportkampen gaan door, maar met een aangepast programma”, laat het recreatiedomein weten.